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69 وفاة جراء الحوادث المرورية في العراق خلال الشهر الماضي

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-27T08:40:21+0000
69 وفاة جراء الحوادث المرورية في العراق خلال الشهر الماضي

شفق نيوز / أعلنت دائرة الطب العدلي، يوم الأربعاء، تسجيل 69 حالة وفاة جراء الحوادث المرورية خلال الشهر الماضي، فيما فصّل قسم الأموات طبيعة حالات الوفيات الأخرى.

وقال مدير عام الدائرة، الدكتور زيد علي عباس، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وفق الإحصاءات الصحية تم تسجيل (623) حالة وفاة توزعت بواقع (429) حالة من الذكور و(194) من الإناث"، مؤكداً أهمية "سير العمل في تقديم أقصى الجهود وبكل الإمكانيات من خدمات طبية عدلية".

بدوره، أوضح الدكتور عبد الوهاب عصام، مدير قسم الأموات، أن "مجمل هذه القضايا كانت نتيجة عن تسجيل (69) حالة وفاة لحوادث المرور و(34) جثة سجلت لحوادث الحروق، فضلاً عن تشريح (40) جثة متأثرة بالصعق الكهربائي".

وأضاف عصام، أن "هذه الاحصائيات الرسمية تعكس أهمية الجهود التي تقدما دائرة الطب العدلي لقضايا المشتبه بها والكشف الظاهري على الجثة تحت طاقم كبير من الكوادر الطبية والصحية".

وكانت دائرة الطب العدلي في العراق، قد أعلنت تسجيل وفيات غير مسبوقة جراء حوادث المرور، وذلك خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إذ بلغت حينها 99 حالة في عموم البلاد.

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