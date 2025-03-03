66 هزة أرضية خلال شهر.. تقرير جديد يكشف النشاط الزلزالي في العراق

شفق نيوز/ أصدرت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الاثنين، تقريرها الشهري الخاص بخارطة النشاط الزلزالي في العراق والمناطق المجاورة لشهر شباط 2025.

ووفقًا للتقرير، الذي ورد لوكالة شفق نيوز، فقد سجلت شبكة الرصد الزلزالي العراقية (66) هزة أرضية خلال الشهر الماضي، توزعت بين مناطق داخل العراق والمناطق المجاورة.

هذا وأعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، نهاية الشهر الماضي، تسجيل 1898 هزة أرضية من عام 2020 لغاية عام 2025.

وكان قسم الرصد الزلزالي في الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية، كشف في 3 شباط/فبراير الماضي، عن تسجيل 62 هزة أرضية في البلاد خلال شهر كانون الثاني الماضي، فيما أكد أن قوة الهزات تتراوح ما بين درجة إلى 5 درجات.