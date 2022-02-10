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بينهم برلماني ومحافظ حالي.. 65 أمـر قـبـض واسـتـقـدام بـحــق ذوي الدرجات العليا

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-10T08:27:02+0000
بينهم برلماني ومحافظ حالي.. 65 أمـر قـبـض واسـتـقـدام بـحــق ذوي الدرجات العليا

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة يوم الخميس، عن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحقِّ  كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنَّ الجهات القضائيَّة أصدرت (65) أمر قبضٍ واستقدامٍ على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وأحالتها إلى القضاء، مُوضحةً أنَّ من بين تلك الأوامر التي  صدرت بحقِّ كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمُدة من (1-31/ 1/ 2022)، (9) أوامر قبضٍ و(56) أمر استقدامٍ.

وأضافت الدائرة؛ إنَّ الأوامر شملت عضو مجلس نوَّابٍ حالي، و(5) نوَّابٍ سابقين، ووزيرين سابقين، ووكيل وزيرٍ حالي، وآخر سابق، فضلاً عن  مُحافظٍ حاليٍّ و(4) محافظين سابقين ومحافظٍ واحدٍ أسبق، كما شملت الأوامر (20) مُديراً عاماً، من  بينهم (11) مديراً عاماً حالياً، و(8) سابقين، وواحد أسبق.

وأوضحت أنَّ أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحقِّ أعضاء مجالس المُحافظات خلال المُدَّة ذاتها بلغت (23) أمراً، منها (22) أمراً بحقِّ أعضاء سابقين وواحدٍ بحقِّ عضو مجلس محافظة أسبق.

واعتادت هيئة النزاهة على نشر أوامر القبض ضد مسؤولين في الحكومة العراقية دون الكشف عن اسمائهم، حتى بعد إدانتهم بأحكام قضائية.

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