600 طن نفايات يوميا.. نقص العمال والآليات يهدد بعقوبة بـ"الانهيار"

شفق نيوز- ديالى

يشهد ملف النظافة في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، تحديات كبيرة في ظل نقص كبير في الآليات والوقود والكوادر البشرية، ما انعكس على قدرة الجهات الخدمية في التعامل مع نحو 600 طن من النفايات يوميًا.

مدير شعبة البيئة في مديرية بلدية بعقوبة بسام الحديثي، تحدث لوكالة شفق نيوز، بتفاصيل هذا الملف، قائلا إن "واقع النظافة في المدينة يواجه تحديات كبيرة أبرزها قلة عدد الكابسات العاملة، إذ لا يتوفر سوى 60 كابسة من أصل حاجة فعلية تبلغ 120 كابسة، أي بنسبة لا تتجاوز 50%، الأمر الذي يحد من كفاءة حملات رفع النفايات، لاسيما وان كوادر البلدية ترفع قرابة 600 طن من النفايات يوميا في بعقوبة".

وأضاف أن "المديرية تعاني كذلك من أزمة حادة في الوقود، حيث تحتاج إلى نحو 120 ألف لتر من مادة الكاز لتشغيل آلياتها من شفلات وكريدرات ونسافات وكابسات وغيرها، في حين لا يتوفر سوى 40 ألف لتر فقط، أي بعجز يصل إلى نحو 60%".

وبين الحديثي أن "هذا النقص مرتبط بتقليص في حصص الوقود المخصصة للدوائر الحكومية من قبل رئيس الوزراء السابق، ما انعكس بشكل مباشر على أداء ملف النظافة".

وفي ما يتعلق بالكوادر البشرية ونقصها الكبير، أوضح الحديثي أن "مدينة بعقوبة التي يقدر عدد سكانها بنحو 600 ألف نسمة تحتاج وفق المعايير الخدمية إلى قرابة 3000 عامل نظافة ضمن معادلة 500 عامل لكل 100 ألف نسمة، إلا أن المتوفر حاليًا لا يتجاوز 300 عامل فقط، أي بعجز يصل إلى 90%، وهو ما يضاعف الضغط على الواقع الخدمي اليومي".

وأشار إلى "وجود شح في التخصيصات الخاصة بالحاويات وأكياس النفايات، رغم حجم المدينة الكبير وكميات النفايات اليومية، ما يزيد من تعقيد ملف إدارة النفايات في مركز المحافظة".

وختم الحديثي بالقول إن "ملف النظافة يحتاج إلى دعم حكومي عاجل وإعادة نظر بالتخصيصات والموارد"، محذرا من أن "استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تدهور أكبر في الواقع البيئي والخدمي".

يشار إلى أن إحصائيات دائرة الإحصاءات البيئية في العراق، قد حددت سابقا الكثير من المشاكل في ملف النفايات في المحافظات العراقية، مؤكدة أن ثلث السكان لم يكن مخدوماً بجمع ونقل النفايات.

وقالت الدائرة في إحصائية لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "نسبة المخدومين بجمع النفايات على مستوى العراق باستثناء إقليم كوردستان خلال عام 2024 كمثال، بلغ 69%"، وهو بذلك يشير إلى عدم شمول ما يقارب ثلث السكان بهذه الخدمة.

وأضافت أن "أعلى نسبة للسكان الحضر المخدومين بجمع النفايات كانت في محافظة كركوك وذي قار وبنسبة 100%"، مبيّنة أن أقل خدمة للسكان الحضر لجمع النفايات "كانت من نصيب محافظة صلاح الدين وبنسبة 66.1%".

وأشارت الدائرة إلى أن "أغلب مواقع التجميع المؤقت غير حاصل على الموافقة البيئية"، مؤكدة أن "هناك 86 محطة تحويلية غير نظامية مؤقتة، ثلاث محطات منها فقط حاصلة على الموافقة البيئية".