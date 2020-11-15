"6 كانون الاول".. الجامعات العراقية تفتح ابوابها أمام الطلبة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، يوم الاحد، أن دوام طلبة الجامعات سيكون في السادس من الشهر المقبل من خلال اعتماد "التعليم المدمج".

وقال وزير التعليم نبيل عبد الصاحب، في تصريح نقلته وكالة الانباء الرسمية، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "دوام طلبة الجامعات سيكون في السادس من الشهر المقبل من خلال اعتماد التعليم المدمج".

وأضاف عبد الصاحب، أن "الوزارة وضعت خطة، عند تسلُّم نتائج طلبة السادس الإعدادي بشكل مبكِّر ستعلن نتائج القبول المركزي خلال أسبوع أو أسبوعين".

وعن الأقسام الداخلية، وصفها الوزير بأنها "أماكن تجمِّع"، معرباً عن خشيته "على الطلبة من الإصابات بفيروس كورونا".

ولفت وزير التعليم، إلى أن "طلبة الدراسات الأولية أعدادهم كبيرة"، مشيراً إلى أن "البدائل تكون في حضور الطالب الكترونياً مع الجامعة الأصل المسجل فيها".

وكان العراق قد علق دوام المدارس والجامعات لأول مرة بدءاً من 27 فبراير/ شباط الماضي.