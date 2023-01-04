6 سنوات بلا راتب.. مسؤول محلي في ديالى يستقيل من منصبه احتجاجاً

شفق نيوز/ اعلن قائممقام قضاء المقدادية وكالة، حاتم عبد جواد، يوم الاربعاء، عن تقديمه طلباً لإعفائه من منصبه لكونه يعمل منذ ست سنوات من دون راتب.

وقال عبد جواد لوكالة شفق نيوز "قدمت طلباً رسمياً لإدارة المحافظة لإعفائي من منصبي بإدارة المقدادية بالوكالة بسبب الحرمان من الحقوق الوظيفية وظروف خاصة تعود ليّ إلى جانب أسباب أخرى عديدة".

واضاف "أنا بانتظار موافقة إدارة المحافظة على اعفائي"، مشيدا في الوقت نفسه بتعاون الأجهزة الحكومية في المقدادية على مر الفترات الماضية.

يذكر أن حاتم عبد جواد تولى منصب قائممقام المقدادية بالوكالة في تموز/ يوليو عام 2016 إلى جانب منصبه كمدير لناحية الوجيهية التابعة لقضاء المقدادية.