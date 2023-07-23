6 زوارق و5 موظفين.. تفاصيل احتراق "تاكسي" بغداد على ضفاف دجلة

شفق نيوز/ أوضحت وزارة النقل العراقية، يوم الأحد، التفاصيل الكاملة لحادثة احتراق عبارة تابعة للتاكسي النهري على ضفاف نهر دجلة ضمن العاصمة بغداد.

وصباح اليوم، اندلع حريق في زوارق داخل نهر دجلة قرب مدينة الطب وسط العاصمة بغداد، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني من إخماد النيران، دون تسجيل إصابات بشرية.

وقال مدير إعلام وزارة النقل، ميثم الصافي، لوكالة شفق نيوز، إن "ستة زوارق تعمل ضمن مشروع التاكسي النهري على نهر دجلة، تعرضت للاحتراق في حادث اليوم، وتم تشكيل لجنة تحقيق مختصة من قبل الوزارة لمتابعة أسباب الحريق".

وأكد الصافي، أن "الحادث أسفر عن إصابة خمسة موظفين ضمن المشروع بجروح طفيفة، غادر ثلاثة منهم المستشفى وبقى اثنان منهم يتلقون العلاج".

وانطلق مشروع التكسي النهري في العراق، أواخر شهر حزيران الماضي، بعد غياب لسنوات عدة، ويهدف هذا المشروع الذي أطلقته وزارة النقل، التخفيف من الزخم المروري الحاصل في شوارع العاصمة بغداد على وجه الخصوص.