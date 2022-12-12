59 عائلة نازحة تغادر مخيم آشتي في كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين، يوم الأثنين، عودة 59 عائلة من مخيمات اقليم كوردستان الى محافظة صلاح الدين.

وقالت ايفان فائق جابرو، في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه توافقاً مع البرنامج الحكومي لإنهاء ملف النزوح، نعلن عودة 59 عائلة من مخيم آشتي للنازحين الى مناطق سكناهم الأصلية في محافظة صلاح الدين.

وأضافت أن "البرنامج الحكومي يؤكد على انهاء ملف النزوح، مما يجعلنا نعمل بالتوازي مع البرنامج الحكومي واعادة العوائل النازحة الراغبة بالعودة الى مناطقها الاصلية".

ويضم مخيم آشتي في ناحية عربت التابعة لمحافظة السليمانية نحو 1865 عائلة نازحة اغلبها من محافظة صلاح الدين والبعض الآخر من الموصل وسنجار وديالى.