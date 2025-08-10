51 درجة في كربلاء وذي قار.. و5 محافظات أخرى تحت رحمة الـ50

شفق نيوز- بغداد

سجّلت سبع محافظات عراقية، يوم الأحد، درجات حرارة مرتفعة تراوحت بين 50 و51 درجة مئوية.

وبحسب جدول نشرته الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد تم تمييز تلك المحافظات باللون الأحمر، في إشارة إلى بلوغها أو تجاوزها عتبة نصف درجة الغليان.

إذ سجّلت محافظتا ذي قار وكربلاء 51 درجة مئوية، بينما بلغت الحرارة 50 درجة في كل من بغداد، واسط، النجف، الديوانية، والمثنى.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن الجدول – الذي تنشره وكالة شفق نيوز أدناه - يوضح درجات الحرارة العظمى، الحرارة المحسوسة، والرطوبة النسبية التي تم تسجيلها ظهر اليوم في الظل، ووفق الظروف القياسية المعتمدة في محطات الرصد الجوي في مدن البلاد.