مئات الشاحنات تقطع طرقاً مهمة في محافظات عراقية.. صور

شفق نيوز/ اقدم سائقو الشاحنات، اليوم الأربعاء، على غلق طريق "السليمانية - طاسلوجة" وذلك احتجاجا على ردائة الطرق وزيادة الرسوم والضرائب.

وقال فتاح جلال (سائق)، لوكالة شفق نيوز، إن نحو 500 سائق شاحنة ساهم، صباح اليوم، في عملية الاحتجاج على رداءة الطرق المؤدية الى كركوك و أربيل وعدم وجود طرق تستوعب هذا العدد الكبير من الشاحنات التي تتنقل بين تلك المحافظات الثلاثة.

وأضاف أن معاناة سواق الشاحنات كثيرة وكبيرة ومن بينها ارتفاع الرسوم والضرائب، وكذلك ارتفاع أسعار وقود الشاحنات وغياب الدعم الحكومي بأي شكل من الأشكال.

وأشار مراسل وكالة شفق نيوز، في السليمانية، إلى أن المحتجين قطعوا الطريق المؤدي إلى مركز السليمانية، فيما تحاول قوات الأمن فسح الطريق أمام المارة.

وفي كركوك.. قطع سائقو الشاحنات، يوم الاربعاء، الطريق الزئبقي بين كركوك والسليمانية احتجاجاً على تعامل السيطرات معهم، فيما بدأت مجاميع اعتصامها على الطريق الحولي جنوب شرقي المحافظة.

وقال أحمد رستم (سائق) لوكالة شفق نيوز، أن "سواق الشاحنات قطعوا طريق كركوك السليمانية احتجاجا على قيام السيطرات في كركوك وتحديدًا سيطرة جمين على طريق كركوك السليمانية".

واضاف أن "مجموعة ثانية نصبت الخيم على الطريق الحولي،وهم عشرات السواق وبدأو اعتصاما مفتوحا ومطالبنا هي فتح السيطرات ليلا وتقليل التفتيش والقضاء على الرشاوي التي تفرض علينا في السيطرات".

كما قال سائق شاحنة آخر يدعى احمد المفرجي للوكالة، أن "الإضراب سيكون في عموم العراق والسبب ان سيطرات كركوك تفرض علينا جباية الأموال، والوسيط هم عمال تفريغ المواد من الشاحنة والذي يدفع المال يعبر والذي لا يدفع ينام يومين إلى اربعة أيام دون مرور".

واكد أن "العشرات من سواق الشاحنات الان يتجمعون قرب القبان الذي يزن الحمولات كل المحافظات بخمسة الاف الا كركوك بعشرين الف وهذا كله فساد في السيطرات" وفق قوله.

كما نظم العشرات من سائقي الشاحنات، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية على الطريق الرابط بين الموصل وأربيل بسبب التعقيدات التي تواجههم عند الدخول.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن الطريق الرئيسي بين اربيل والموصل أغلق من جهة سيطرة الشهيد سبهان من قبل سائقي الشاحنات احتجاجا على الإجراءات المعقدة لمرور شاحناتهم وخصوصاً للقادمين الى الموصل.

وأفاد سائقو الشاحنات بأن احتجاجهم يأتي للمطالبة بتسهيل مرورهم بين الموصل واربيل ودهوك وبقية المحافظات وتسهيل إجراءات التفتيش وكذلك افتتاح منافذ العبور 24.

ويقول محمد ناحي (سائق)، "لقد مللنا من الاهانة التي نتعرض لها، الطريق الذي كنا نسلكه بين دهوك وبغداد لا يتجاوز يوما واحدا، الآن نمضي 5 ايام لعبوره بسبب كثرة عمليات التفتيش وما نتعرض له من ابتزاز من قبل نقاط التفتيش" وفق قوله.

وأفاد تحسين علي سائق شاحنة آخر، أن هناك مشكلة حقيقية في التعامل مع سيارات الحمل " مضيفا “من غير المنطقي ان يتم تفتيش سيارات الحمل المكشوفة التي تنقل بضائع واضحة غير مغطاة، لاسيما ان هذه الشاحنة قد خرجت من محافظة قريبة وخضعت للسونار”.

فيما طالب آخرون بزيادة حصتهم الوقودية من الديزل، حيث اعتبروا أن الحصة الحالية التي تقدر ب 250 لترا في الأسبوع لا تكفي.

على الجانب الاخر، افاد مصدر من ديوان محافظة نينوى ان سيطرة سد الموصل ستكون مفتوحة على مدار 24 ساعة وستكون الوحيدة المخصصة لاستقبال البضائع عن طريق الشاحنات، حيث ستخضع السيطرة لوكالة الاستخبارات والداخلية ومكافحة المتفجرات مع وجود جهاز سونار لفحص البضائع المستوردة.

كما احتج العشرات من سائقي الشاحنات في منطقة ابو غريب غربي العاصمة بغداد، وعدد من مناطق الجنوب العراقي بينها مدينة البصرة، لذات الاسباب.