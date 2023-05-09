50 حماراً في الموصل.. تحقيقات في بيع لحومها

شفق نيوز/ أصدرت محكمة أمن في نينوى، يوم الثلاثاء، حكما بالسجن 15 عاماً بحق منتسب أمن بحوزته مخدرات في وقت تحقق السلطات بشكوك حول ذبح مجموعة حمير وبيع لحومها بالمحافظة.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، إن محكمة قوى الأمن الداخلي الثانية /نينوى أصدرت حمكاً بالسجن 15 سنة وغرامة 20 مليون دينار عراقي على متهم منسوب لقوات حرس الحدود المنطقة الثانية بعد ضبط بحوزته 5 كغم مخدرات من مادة الكريستال.

وعلى صعيد آخر، فتحت الجهات الامنية تحقيقاً بعد ضبط الرقابة الصحية لأكثر من 50 حماراً في منطقة باب سنجار بايمن مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وبحسب المصدر الأمني، فقد ادعى أصحابها أنها تباع إلى أصحاب معامل الطابوق في محافظات أخرى، لافتا إلى وجود شكوك تحوم حول ذبحها.