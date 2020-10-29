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5 وفيات بحادث تصادم مروّع في الديوانية.. صور +18

Category: مجتـمع

Date: 2020-10-29T19:45:12+0000
5 وفيات بحادث تصادم مروّع في الديوانية.. صور +18

شفق نيوز/ أفاد الدفاع المدني العراقي بوفاة خمسة أشخاص وإصابة سادس يوم الخميس جراء حادث تصادم مروّع بين سيارتين على طريق بغداد - البصرة.

وقال الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني هرعت قبل قليل في محافظة الديوانية بعد تلقي نداء استغاثة يشير بحدوث تصادم بين عجلتين على طريق بغداد البصرة في منطقة الدغارة".

وأضاف أن "فرقها باشرت على الفور أعمالها وانقذت مواطنا على قيد الحياة وانتشلت 5 جثث من بين حطام العجلتين".

وأشار الدفاع المدني إلى أن "الفرق استخدمت اجهزة القطع والفصل لإخراجهم ومن ثم نقلهم الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة بالتزامن مع نقل المصاب الى المستشفى القريب لتلقي العلاج الازم فيها".

وأردف بأن سبب الحادث كان السرعة الشديدة وقلة الانتباه .


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