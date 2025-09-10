5 مليارات دينار تعود إلى خزينة العراق بعد احتيال شركتين

شفق نيوز- بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الأربعاء، استرداد محكمة تحقيق الكرخ الثانية مبلغاً مقداره خمسة مليار دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي.

وأشار القضاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى "استرداد المبلغ من شركتين مخالفتين للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل أموال خارج البلد بطرق احتيالية".

ووفقاً للبيان، فإن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبإشراف من قبل قاضي أول المحكمة استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أسلوب مخالف للقانون للحصول على أرباح كبيرة وبما يضر بالمال العام".