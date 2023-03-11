5 مصابين بحادث سير وحنفية تنهي حياة عسكري جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بإصابة 5 مواطنين بينهم موظفون بحادث سير جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "حادث سير وقع على الطريق العام الرابط بين الناصرية وسوق الشيوخ جنوبي المحافظة، بين عجلتين أحدهما حكومية، حيث أدى لاصابة 5 أشخاص بحادث سير بينهم 3 موظفين ينتمون لبلدية الفضلية"، لافتا إلى ان "الموظفين المصابين بحالة خطرة وتم نقلهم للمشفى التركي لتلقي العلاج اللازم".

من جانب آخر، أنهت حنفية ماء حياة عنصر عسكري داخل منزله بقضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، ان "عسكريا في الخمسينات من عمره لقي مصرعه بعدما سقط على حنفية ماء داخل حمام منزله بقضاء سوق الشيوخ، حيث لم يفلح معها نقله للمشفى لتلقي العلاج، إذ فارق الحياة هناك".