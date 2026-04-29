5 مصابين بحادث انقلاب سيارة في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر طبي، يوم الأربعاء، بإصابة 5 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة على طريق ليلان – كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث انقلاب سيارة وقع قرب محطة كهرباء ليلان وأسفر عن إصابة ثلاث نساء وطفل يبلغ من العمر أربع سنوات، إضافة إلى شاب، من دون وفيات"، مؤكدا أن "المصابين جرى نقلهم بواسطة فرق الإسعاف لتلقي العلاج".

وأضاف المصدر أن "الحالة الصحية لإحدى المصابات غير مستقرة، فيما يتلقى بقية الجرحى الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفى"، لافتا إلى أن "الجهات المعنية باشرت بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه".