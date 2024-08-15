5 مدن عراقية تسجل أعلى درجات حرارة في العالم

شفق نيوز/ سجلت خمس مدن عراقية، يوم الخميس، ضمن أعلى معدلات درجات الحرارة على مستوى العالم خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقاً لمحطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية.

ووفقاً للجدول الصادر عن المحطة، تصدرت مدينة تاباس في إيران قائمة درجات الحرارة العالمية بتسجيل 49.9 درجة مئوية، تلتها مدينة الأوميدية في إيران أيضاً بواقع 49.2 درجة مئوية، ثم مدينة صافي آباد في إيران بواقع 48.5 درجة مئوية، فيما جاء مطار الكويت الدولي في الكويت في المرتبة الرابعة بواقع 48.4 درجة مئوية.

واحتلت مدينة الناصرية في العراق المرتبة الخامسة بدرجة حرارة بلغت 48.3 درجة مئوية، كما سجلت مدينة الفاو في العراق المرتبة السادسة بدرجة حرارة 48.1 درجة مئوية، تلتها منطقة حي الحسين في مدينة البصرة سابعاً بدرجة حرارة 48 درجة مئوية.

أما مدينة نوكوندي في باكستان فجاءت ثامناً بدرجة حرارة 48 درجة مئوية.

واحتلت مدينة زابول في إيران المرتبة التاسعة بدرجة حرارة 47.9 درجة مئوية، تلتها منطقة الأحواز في إيران بعاشر درجة حرارة 47.7 درجة مئوية.

كما جاءت مدينة العمارة في العراق في المرتبة الحادية عشرة بدرجة حرارة 47.7 درجة مئوية، تلتها البصرة الدولي (المطار) في المرتبة الثانية عشرة بنفس الدرجة، وسجلت منطقة السماوة في العراق المرتبة الثالثة عشرة بدرجة حرارة 47.5 درجة مئوية.

وأخيراً، جاءت مدينة المنورة في السعودية في المرتبة الرابعة عشرة بدرجة حرارة 47.4 درجة مئوية، تلتها منطقة عبادان في إيران في المرتبة الأخيرة بدرجة حرارة 47.3 درجة مئوية.