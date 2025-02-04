5 آلاف تعيين جديد بانتظار المصادقة.. مجلس الوزراء يحسم الملف اليوم

شفق نيوز/ كشفت رئيس لجنة التخطيط والخدمة الاتحادي النيابية، ليلى التميمي، يوم الثلاثاء، عن استكمال مجلس الخدمة الاتحادي ملف تعيينات الوجبة الثانية الخاصة بالأوائل وحملة الشهادات العليا.

وقالت التميمي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس الخدمة الاتحادي استكمل ملف تعيينات الوجبة الثانية الخاصة بالأوائل وحملة الشهادات العليا"، مشيرةً إلى أن "عدد المشمولين بهذه الوجبة بلغ 5 آلاف شخص".

وأضافت التميمي، أن "مجلس الوزراء من المتوقع أن يصوّت خلال جلسته اليوم على إطلاق الوجبة الثانية من التعيينات، وذلك وفق التخصصات المالية المتاحة"، مبينة أن "هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال ملف تشغيل أصحاب الكفاءات العلمية".

وتابعت التميمي، بالقول "بعد الانتهاء من إجراءات تعيينات الوجبة الثانية، سيتم الشروع مباشرةً بإجراءات الوجبة الثالثة، وذلك حسب الدرجات الوظيفية المتوفرة، وبالتنسيق بين مجلس الخدمة الاتحادي ووزارة المالية".

يذكر أن مجلس الخدمة الاتحادي قد قال، نهاية الشهر الماضي، إن المرحلة الثالثة من تعيينات حملة الشهادات والأوائل ستشمل 8 آلاف متقدم وستنطلق قريباً.