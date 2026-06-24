5 آلاف باكستاني يحيون مراسم عاشوراء في البصرة (صور وفيديو)

شفق نيوز- البصرة

شهد موكب أبي الفضل العباس الباكستاني في محافظة البصرة، يوم الأربعاء، مشاركة واسعة من أبناء الجالية الباكستانية لإحياء مراسم عاشوراء، حيث يتوافد آلاف المعزين سنوياً للمشاركة في المجالس الحسينية وأداء الشعائر الدينية، خلال إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين.

وقال صاحب الموكب خالد الجوزي لوكالة شفق نيوز: "نستضيف في موكب أبي الفضل العباس للعام الثاني على التوالي نحو خمسة آلاف من أبناء الجالية الباكستانية القادمين من مختلف المناطق إلى البصرة، ونحرص على توفير الأجواء المناسبة لإقامة المجالس الحسينية وإحياء شعائر اللطم والزنجيل، إضافة إلى المحاضرات الدينية باللغة الباكستانية، بما يسهم في إحياء ذكرى الإمام الحسين عليه السلام وتعزيز روح الأخوة بين المشاركين".

وبيّن الجوزي أن "الموكب يشهد توافداً متزايداً من أبناء الجالية الباكستانية خلال أيام شهر محرم"، مؤكداً أن "الاستعدادات تتواصل لاستقبال المعزين وتنظيم مراسم العزاء بما ينسجم مع خصوصية المناسبة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان انسيابية إقامة الشعائر".

وتواصل محافظة البصرة احتضان عشرات المواكب الحسينية التي تشهد مشاركة واسعة من المواطنين والجاليات المقيمة بما فيهم العاملين الأجانب، في إطار إحياء مراسم عاشوراء، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية تهدف إلى توفير الأجواء المناسبة لإقامة الشعائر الدينية حتى العاشر من شهر محرم.

وتعد زيارة عاشوراء من أبرز المناسبات الدينية، حيث يحيي الملايين ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي، سبط نبي الإسلام، في العاشر من شهر محرم عام 61 للهجرة (680 ميلادية) في معركة الطف، وتصل الشعائر ذروتها بتوافد الزوار من داخل العراق وخارجه نحو مدينة كربلاء.