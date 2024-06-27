5 فرق تتظافر لإخماد حريق كبير جنوبي ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الخميس، بأن حريقاً كبيراً اندلع بأحد البساتين جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الحريق اندلع في بستان بمنطقة العرجة، وتسبب بإضرار مادية لأربعة منازل محيطة في البستان، كما امتدت النيران إلى أحد البساتين القريبة منه".

وأضاف أن "الحريق كان كبيراً واستدعى تدخل خمس فرق من الدفاع المدني للسيطرة على النيران وتمكنت من إخمادها"، مشيراً إلى أن "الحريق تسبب بأضرار مادية فقط، دون تسجيل إصابات بشرية".