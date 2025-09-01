5 أشهر من الاعتصام.. محتجون يغلقون بوابة مصافي الجنوب في البصرة

شفق نيوز- البصرة

أغلق العشرات من العاملين السابقين في مشروع FCC النفطي، يوم الاثنين، البوابة الرئيسية لشركة مصافي الجنوب في محافظة البصرة، في تصعيد جديد لحراكهم الاحتجاجي المستمر منذ أكثر من خمسة أشهر، للمطالبة بتثبيتهم على ملاك وزارة النفط.

وقال ممثل المتظاهرين أحمد شاكر، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك ة 350 عاملاً عملوا في المشروع لسنوات طويلة قبل تشغيله، لكن جرى الاستغناء عنهم بشكل مفاجئ ومن دون أي ضمانات"، مبيناً أن "استمرار تجاهل الحكومة لمطالب المحتجين دفعهم إلى التصعيد وغلق البوابة اليوم".

وأضاف أن "الخبرة التي اكتسبت خلال فترة العمل كافية لإدارة المشروع وتشغيله بكفاءة، لكن المسؤولين فضّلوا الاعتماد على عمالة أجنبية وتهميش الكوادر المحلية"، مشيراً إلى أن "المطالب لن تتوقف حتى يتم إنصاف الشريحة ومنحهم لعقود وزارية".