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470 موكباً خدمياً لزوار الأربعينية في ديالى تنهي أعمالها وإعادة فتح جميع الطرق

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-15T11:04:09+0000
470 موكباً خدمياً لزوار الأربعينية في ديالى تنهي أعمالها وإعادة فتح جميع الطرق

شفق نيوز/ اكد مسؤول المواكب الحسينية في ديالى، علي احمد طاهر، يوم الخميس، ان 470 موكباً قدموا الخدمات والدعم للزائرين المتجهين الى كربلاء لاداء الزيارة الاربعينية، فيما اعلن مصدر أمني إعادة فتح الطرق المغلقة بشكل تام من حدود ديالى الى العاصمة بغداد.

وقال طاهر لوكالة شفق نيوز، ان "المواكب والهيئات الخدمية كانت موزعة في ثلاثة محاور بدء من منفذ المنذرية في خانقين وصولا الى العاصمة بغداد، حيث قدموا جميع الخدمات للزائرين العراقيين والإيرانيين والجنسيات الاخرى المتجهين الى كربلاء لاداء الزيارة الاربعينية".

وبين ان "المواكب الخدمية لم تؤثر على حركة العجلات فقد خُصص لها ممراً واحداً وحركة العجلات طبيعية دون مشاكل"، مستدركا "الزخم والزحام سببه الإقبال الكبير للتوجه الى كربلاء لاداء الزيارة".

فيما اعلن مصدر امني رفيع في شرطة ديالى إعادة فتح الممر الثاني لطريق ديالى – بغداد وفي عموم الاقضية بالكامل بعدما كان مخصصا للمواكب الخدمية والزائرين المشاية ضمن خطة تأمين واستنفار محكمة.

واكد المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "جميع المواكب الخدمية في ديالى رُفعت واتجه الجميع صوب كربلاء لاتمام الزيارة الاربعينية"، مشيرا الى ان "جميع الطرق بين ديالى وبغداد مفتوحة بالكامل".

وتنفذ الأجهزة الأمنية والحكومية في ديالى سنويا وبالتزامن مع الزيارة الاربعينية خطة امنية وخدمية تتضمن تخصيص ممرا في جميع الطرق الرئيسية لسير الزائرين المشاة ونصب مواكب خدمية تقدم الطعام والشراب للزائرين.

وتشهد اغلب المحافظات العراقية مع بدء شهر محرم طقوساً ومراسم خاصة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين في واقعة الطف سنة 61 هجرية، إذ يحيونها في مناطقهم 50 يوما تنتهي بتوجههم الى مدينة كربلاء في 20 صفر من كل عام.

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