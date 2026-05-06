45 نائبا يجمعون تواقيع لإضافة مليون عائلة عراقية لقوائم "الإعانة الاجتماعية" (وثائق)

كشفت النائبة عن كتلة دولة القانون ابتسام الهلالي، يوم الأربعاء، عن جمع تواقيع برلمانية للضغط على صرف الوجبة السابعة من الإعانة الاجتماعية، لأكثر من مليون عائلة عراقية عاطلة عن العمل، تنتظر شمولها بالإعانة.

وقالت الهلالي لوكالة شفق نيوز إن "هناك أكثر من مليون عائلة عراقية تضم عاطلين عن العمل وأرامل ومطلقات من الذين قدموا طلباتهم في السنوات السابقة لشمولهم بشبكة الحماية الاجتماعية".

وأضافت أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنجزت طلباتهم ونظرت بها وفق القانون وتم البحث لشمول أكثر من مليون أسرة عراقية تحت خط مستوى الفقر، لكن عدم توفر التخصيص المالي أخر إطلاق أسمائهم ضمن الوجبة السابعة".

وتابعت الهلالي: "قمت اليوم بجمع أكثر من 45 توقيع من أعضاء مجلس النواب وقدمتها بطلب رسمي إلى رئاسة المجلس، لمفاتحة مجلس الوزراء لتوفير التخصيص المالي المطلوب لشبكة الحماية الاجتماعية لإطلاق الوجبة السابعة لإعانة الاجتماعية".

ولفتت إلى أن "رئيس مجلس النواب وافق على طلب توفير التخصيص المالي لإطلاق الوجبة السابعة وإحالته إلى اللجنة المالية البرلمانية لمفاتحة الحكومة".

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قد أعلنت يوم الأحد الماضي، إطلاق دفعة الإعانة الاجتماعية الخاصة بشهر أيار/ مايو 2026، لأكثر من مليوني أسرة مشمولة في جميع المحافظات باستثناء إقليم كوردستان، وبمبلغ إجمالي تجاوز 441 مليار دينار.