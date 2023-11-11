45 أمر قبض واستقدام بحق عددٍ من كبار المسؤولين العراقيين في شهر

شفق نيوز/ أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم السبت، بأنَّ مجموع أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفَّذة خلال شهر تشرين الأول بحقّ كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا بلغت 45 أمراً.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنَّ الجهات القضائيَّة أصدرت 45 أمر قبضٍ واستقدامٍ؛ في القضايا التي تمَّ التحقيق فيها من قبل مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات، وأحالتها إلى القضاء، مُبيّـنةً أنَّ الأوامر صدرت بحقّ 43 من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمُدَّة من 1 /10– 31/10، توزَّعت بواقع 41 أمر استقدامٍ، و4 أوامر قبضٍ.

وتابعت الدائرة إنَّ الأوامر شملت 5 وزراء سابقين ووزيرين أسبقين، هم وزراء النفط والهجرة والمُهجَّرين والدفاع والنقل والماليَّة والكهرباء ورئيس ديوان الوقف السنيّ، ووكيل وزيرٍ حاليٍّ، و3 وكلاء سابقين و3 أسبقين، مضيفةً أنَّ الأوامر شملت أيضاً مُحافظاً حاليّاً، 4 مُحافظين سابقين ومحافظاً أسبق، فضلاً عن 11 مُديراً عاماً حالياً، و6 مديرين عامين سابقين، و4 أسبقين، وعضوي مجلس محافظة سابقين.