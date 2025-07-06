"45 كم من العناء".. الدفع الإلكتروني يُفرغ "بيت العنكور الصحي" من مراجعيه

شفق نيوز – الأنبار

أفاد معاون البيت الصحي في منطقة العنكور بمحافظة الأنبار، يوم الأحد، بأن اعتماد نظام الدفع الإلكتروني تسبب بعزوف تام عن مراجعة المرضى للمركز، مشيراً إلى أن أغلب الأهالي لا يمتلكون بطاقات مصرفية أو وسائل شحنها بسبب الفقر وبعد مراكز الخدمة.

وقال عبد الله عادل، معاون البيت الصحي في العنكور، لوكالة شفق نيوز، إن "قرار إلزام المراجعين بامتلاك بطاقة ماستر كشرط لقطع وصل المراجعة ألحق ضرراً بالغاً بسكان القرية، ومعظمهم يعانون من البطالة وغياب مصادر الدخل الثابت".

وأوضح أن "المركز لم يستقبل أي مريض منذ عدة أيام، بسبب تعذر حصول الأهالي على بطاقة ماستر أو تعبئتها"، مبيناً أن "أقرب مركز لإصدار أو شحن البطاقة يقع في مركز مدينة الرمادي، على بعد نحو 45 كم من العنكور، ما يشكّل عبئاً مادياً وجسدياً كبيراً على المواطنين".

ودعا عادل الجهات المعنية إلى "التدخل العاجل لإيجاد بدائل تتناسب مع طبيعة المنطقة وظروف سكانها"، مضيفاً أن "استمرار غياب المرضى يعطل تقديم الخدمات الصحية وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة لبعض الحالات".

وأكد أن "البيت الصحي يواجه حالياً مشكلة حقيقية، وينبغي مراجعة القرار أو توفير آلية محلية تسهل الإجراءات دون تحميل المواطنين أعباء إضافية".