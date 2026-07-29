45 درجة نهاراً.. الصحة العالمية تحذر زائري الأربعين من الإجهاد الحراري

شفق نيوز- بغداد

دعت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، إلى تعزيز إجراءات الوقاية من مخاطر الحرارة خلال زيارة الأربعين، محذرة من أن الزيارة هذا العام ستتزامن مع أعلى درجات حرارة تُسجل خلال الدورة القمرية الحالية.

وذكرت المنظمة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن نتائج التقييم التجريبي لمخاطر الحرارة على الصحة في العراق، الذي أعده مكتبها الإقليمي، تشير إلى أن درجات الحرارة خلال ساعات النهار قد تصل إلى نحو 45 درجة مئوية، فيما ستبقى ليلاً فوق 30 درجة مئوية في أجزاء من مسارات الزيارة، ما يستدعي الاستعداد المبكر واعتماد تدابير وقائية لحماية الزائرين والمتطوعين والعاملين الصحيين والمجتمعات المستضيفة.

وأضافت أن زيارة الأربعين تُعد واحدة من أكبر التجمعات البشرية السنوية في العالم، إذ يُتوقع أن يشارك فيها أكثر من 22 مليون زائر، يقطع كثير منهم مسافات طويلة سيراً على الأقدام، الأمر الذي يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة نتيجة التعرض الطويل للشمس والجهد البدني.

وأوضحت المنظمة أن تقييمها صنّف 10 محافظات عراقية من أصل 18 ضمن فئة المخاطر المرتفعة للإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة خلال فصل الصيف، من بينها كربلاء والنجف وبابل وعدد من المحافظات الجنوبية الواقعة على مسارات الزيارة، لافتة إلى أن أجزاءً من جنوب العراق تشهد نحو 70 يوماً سنوياً تتجاوز فيها درجات الحرارة 45 درجة مئوية، مع تسجيل أكثر من 50 درجة مئوية في كثير من الأحيان.

وبيّنت أن الحرارة الشديدة قد تؤدي إلى الإصابة بالجفاف والإجهاد الحراري وضربة الشمس، فضلاً عن تفاقم أمراض القلب والجهاز التنفسي والكلى والأمراض المزمنة، فيما تؤدي موجات الحر إلى زيادة الضغط على خدمات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية.

بدورها، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في العراق، جميلة الراعبي، إن حماية صحة الزائرين "مسؤولية مشتركة"، مؤكدة أن توفير مياه الشرب الآمنة، وأماكن الاستراحة المظللة، والرعاية الطبية في الوقت المناسب، والرسائل الصحية الواضحة، يمثل عناصر أساسية للحد من الأمراض المرتبطة بالحرارة وحماية أرواح الزائرين.

كما دعت المنظمة الجهات المعنية إلى مواصلة إدماج إجراءات الحماية من الحرارة ضمن خطط زيارة الأربعين، عبر توفير محطات لمياه الشرب وأماكن استراحة مظللة، وتعزيز خدمات فرز حالات الإجهاد الحراري والتبريد والإماهة والإحالة الطبية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وضمان استمرارية خدمات الكهرباء والمياه في المؤسسات الصحية، إلى جانب تكثيف حملات التوعية الصحية وتسهيل الوصول إلى المراكز الصحية وخدمات الطوارئ.

وأوصت الزائرين بشرب المياه بانتظام، وأخذ فترات راحة في أماكن مظللة أو مبردة، وارتداء ملابس خفيفة، والعناية بكبار السن والأطفال والنساء الحوامل ومرضى الأمراض المزمنة، مع طلب الرعاية الطبية فور ظهور أعراض مثل الدوار أو التشوش الذهني أو الإغماء.

ويحيي المسلمون الشيعة سنوياً الزيارة الأربعينية، التي تصادف مرور 40 يوماً على عاشوراء، إحياءً لذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي وأهل بيته وأصحابه في واقعة الطف عام 61 للهجرة (680 ميلادية).