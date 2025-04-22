45 درجة مئوية.. العراق "يكتوي" بأول موجة حارة الجمعة المقبل

شفق نيوز/ توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، يوم الثلاثاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة لتبلغ ذروتها يوم الجمعة المقبل بتسجيل 45 درجة مئوية.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "آخر التحديثات الجوية المستلمة من النماذج العددية في قسم التنبؤ الجوي تشير إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة في أغلب مدن العراق خلال الأيام المقبلة، خصوصاً في مدن الجنوب والوسط، حيث يُتوقع أن تشهد موجة حارة تتصاعد تدريجياً لتبلغ ذروتها يوم الجمعة المقبل".

وتوضح التنبؤات أن "الكتلة الهوائية الحارة ستسيطر على أجواء البلاد نتيجة امتداد مرتفع جوي شبه مداري قادم من شبه الجزيرة العربية، ما يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة في محافظات البصرة، الناصرية، ميسان، الديوانية، النجف، كربلاء، بابل، واسط، وبغداد".

وتوقعت الهيئة، أن "تُسجل درجات الحرارة العظمى يوم الجمعة في بعض هذه المناطق ما بين (44 - 45) درجة مئوية، على أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي اعتباراً من بداية الأسبوع المقبل، لكن تبقى ضمن معدلات فصلية مرتفعة نسبياً".

وحذرت الهيئة في الختام، "من التعرّض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، مع ضرورة الإكثار من شرب المياه وارتداء الملابس الخفيفة".