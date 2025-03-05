43 ضحية خلال 5 أيام.. شفق نيوز ترصد تصاعداً مقلقاً في حوادث السير بالعراق

43 ضحية خلال 5 أيام.. شفق نيوز ترصد تصاعداً مقلقاً في حوادث السير بالعراق
شفق
نيوز/ شهد مطلع شهر آذار/ مارس الجاري، سلسلة من الحوادث المرورية، أودت بحياة
وإصابة عشرات الأشخاص، في استمرارٍ للأزمة المرورية التي قد تشهد ارتفاعاً جديداً
في معدّلاتها السنوية.
وقد
رصدت وكالة شفق نيوز، خلال الأيام الخمسة الأولى من الشهر، 14 حادثاً وفق
إحصائية أعدّتها، خلّفت 9 وفيات و34 إصابة، إضافة إلى حادث آخر لم يتم حصر
عدد ضحاياه بسبب تطاير الأشلاء.
وفي
الأول من آذار/ مارس، شهد سريع النيل الدولي في محافظة بابل، حادث سير مروع
أسفر عن انقلاب وتطاير عدد من السيارات، الأمر الذي أدى إلى إصابة 6 أشخاص.
وفي
ذات اليوم، لقي 4 أفراد من عائلة واحدة مصرعهم جراء حادث سير مأساوي على طريق
كركوك - أربيل، حيث كانوا يستقلون سيارة نوع "ميتسوبيشي" حمل صغيرة،
واصطدموا مع شاحنة حمل كبيرة، ما أدى لوفاة العائلة بالكامل.
وفي
اليوم التالي، احترقت مركبة فجأة على الطريق الرئيسي الرابط بين قضاء جمجمال
والسليمانية، حيث تمكن السائق من مغادرتها في الوقت المناسب، مما حال دون وقوع
خسائر بشرية.
وفي
ذات اليوم، أصيب سائق دراجة بحادث اصطدام مع مركبة نقل من نوع "مان"
على طريق كلار – رزگاري، في السليمانية أيضاً.
وفي
ديالى، أصيب ثلاثة أشخاص بحادث سير على طريق بغداد – ديالى، وبالتحديد قرب ناحية
جديدة الشط.
وفي
يوم 3 من آذار/ مارس، شهدت محافظة ديالى حوادث عدة، أولها مصرع سائق دراجة
نارية بحادث دهس من قبل شاحنة في قضاء المقدادية.
وحادث
آخر أسفر عن إصابة أربعة أشخاص جراء اصطدام مركبتين على طريق بعقوبة -
المنصورية شمال شرق مدينة بعقوبة، فضلاً عن حادثين آخرين أسفرا عن مصرع شخصين
وإصابة خمسة آخرين.
وفي
اليوم الرابع من الشهر، وقع حادث سير مروّع على الطريق السريع الرابط بين بغداد
وبابل، ما أسفر عن سقوط ضحايا وسط انتشار أشلاء في موقع الحادث، دون تحديد
عددهم.
وفي
كركوك، وقوع انفجار في منظومة غاز داخل سيارة حديثة، ما أدى إلى احتراقها
بالكامل، فيما نجت عائلة كانت على متنها من الحادث.
وفي
اليوم الخامس، لقي مدير الدفاع المدني بقضاء الشرقاط مصرعه إثر حادث سير على طريق
صلاح الدين - كركوك، وأصيب ثلاثة آخرون.
وفي
صلاح الدين، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، في حادث اصطدام مروع على طريق
الموصل - بغداد قرب قضاء بيجي.
وعلى
طريق النجف – الديوانية، أصبن 9 طالبات بجروح، نتيجة انقلاب حافلة على طريق
الديوانية.
وفي
السليمانية، فقد سائق عجلة نوع "تاهو" السيطرة على عجلته بسبب السرعة،
ما تسبب باصطدامه بمركبات أخرى، ونتج عن الحادث إصابة شخصين كانا في العجلة،
فضلاً عن تضرر أشجار وأعمدة كهرباء.
وفي
ديالى ايضاً، أصيب 5 أشخاص، بينهم جنديان، في حادث سير على طريق حمرين –
المقدادية.
يشار
إلى أن رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان، فاضل الغراوي، أكد نهاية
العام الماضي، تسجيل 15 ألف حادث مروري خلال عامي 2023 و2024، مبيناً أن السائق
كان سبباً في تسجيل أعلى نسبة من الحوادث المرورية، وبنسبة مقدارها 79.2%.