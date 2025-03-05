43 ضحية خلال 5 أيام.. شفق نيوز ترصد تصاعداً مقلقاً في حوادث السير بالعراق

شفق نيوز/ شهد مطلع شهر آذار/ مارس الجاري، سلسلة من الحوادث المرورية، أودت بحياة وإصابة عشرات الأشخاص، في استمرارٍ للأزمة المرورية التي قد تشهد ارتفاعاً جديداً في معدّلاتها السنوية.

وقد رصدت وكالة شفق نيوز، خلال الأيام الخمسة الأولى من الشهر، 14 حادثاً وفق إحصائية أعدّتها، خلّفت 9 وفيات و34 إصابة، إضافة إلى حادث آخر لم يتم حصر عدد ضحاياه بسبب تطاير الأشلاء.

وفي الأول من آذار/ مارس، شهد سريع النيل الدولي في محافظة بابل، حادث سير مروع أسفر عن انقلاب وتطاير عدد من السيارات، الأمر الذي أدى إلى إصابة 6 أشخاص.

وفي ذات اليوم، لقي 4 أفراد من عائلة واحدة مصرعهم جراء حادث سير مأساوي على طريق كركوك - أربيل، حيث كانوا يستقلون سيارة نوع "ميتسوبيشي" حمل صغيرة، واصطدموا مع شاحنة حمل كبيرة، ما أدى لوفاة العائلة بالكامل.

وفي اليوم التالي، احترقت مركبة فجأة على الطريق الرئيسي الرابط بين قضاء جمجمال والسليمانية، حيث تمكن السائق من مغادرتها في الوقت المناسب، مما حال دون وقوع خسائر بشرية.

وفي ذات اليوم، أصيب سائق دراجة بحادث اصطدام مع مركبة نقل من نوع "مان" على طريق كلار – رزگاري، في السليمانية أيضاً.

وفي ديالى، أصيب ثلاثة أشخاص بحادث سير على طريق بغداد – ديالى، وبالتحديد قرب ناحية جديدة الشط.

وفي يوم 3 من آذار/ مارس، شهدت محافظة ديالى حوادث عدة، أولها مصرع سائق دراجة نارية بحادث دهس من قبل شاحنة في قضاء المقدادية.

وحادث آخر أسفر عن إصابة أربعة أشخاص جراء اصطدام مركبتين على طريق بعقوبة - المنصورية شمال شرق مدينة بعقوبة، فضلاً عن حادثين آخرين أسفرا عن مصرع شخصين وإصابة خمسة آخرين.

وفي اليوم الرابع من الشهر، وقع حادث سير مروّع على الطريق السريع الرابط بين بغداد وبابل، ما أسفر عن سقوط ضحايا وسط انتشار أشلاء في موقع الحادث، دون تحديد عددهم.

وفي كركوك، وقوع انفجار في منظومة غاز داخل سيارة حديثة، ما أدى إلى احتراقها بالكامل، فيما نجت عائلة كانت على متنها من الحادث.

وفي اليوم الخامس، لقي مدير الدفاع المدني بقضاء الشرقاط مصرعه إثر حادث سير على طريق صلاح الدين - كركوك، وأصيب ثلاثة آخرون.

وفي صلاح الدين، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، في حادث اصطدام مروع على طريق الموصل - بغداد قرب قضاء بيجي.

وعلى طريق النجف – الديوانية، أصبن 9 طالبات بجروح، نتيجة انقلاب حافلة على طريق الديوانية.

وفي السليمانية، فقد سائق عجلة نوع "تاهو" السيطرة على عجلته بسبب السرعة، ما تسبب باصطدامه بمركبات أخرى، ونتج عن الحادث إصابة شخصين كانا في العجلة، فضلاً عن تضرر أشجار وأعمدة كهرباء.

وفي ديالى ايضاً، أصيب 5 أشخاص، بينهم جنديان، في حادث سير على طريق حمرين – المقدادية.

يشار إلى أن رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان، فاضل الغراوي، أكد نهاية العام الماضي، تسجيل 15 ألف حادث مروري خلال عامي 2023 و2024، مبيناً أن السائق كان سبباً في تسجيل أعلى نسبة من الحوادث المرورية، وبنسبة مقدارها 79.2%.