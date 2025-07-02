400 لتر يومياً.. مرصد بيئي: العراق في صدارة مهدري المياه

شفق نيوز - بغداد

كشف مرصد العراق الأخضر البيئي، يوم الاربعاء، ان معدلات استهلاك المواطن العراقي للماء يومياً هي الاعلى عربياً وعالمياً، مؤكداً ان العراق في صدارة مهدري المياه.

وذكر المرصد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "معدل استهلاك المواطن العراقي من الماء يبلغ 400 لتر يوميا، مما يؤكد أنه الاعلى استهلاكاً عالمياً، وينافس مواطنين في دول أخرى يتمتعون بوفرة مائية في بلدانهم، إلا أنهم يحافظون على هذه الثروة التي تعتبر ضمن الأمن القومي للبلد".

واضاف ان "المواطن العراقي يتفنن في كيفية هدر الماء بدءاً من غسل الشوارع والعمارات والسقي العشوائي للحدائق الداخلية والخارجية مروراً بمرآئب غسل السيارات والمولدات الاهلية والمبردات وغيرها من الطرق المنتشرة، دون أن تحرك الجهات المسؤولة ساكناً أمام مثل هذه التصرفات".

ودعا المرصد الى "ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه من يهدر هذه الثروة، خصوصاً ان العراق يعاني من ازمة حادة في المياه أدت الى حصول جفاف في المناطق الوسطى والجنوبية وحتى الشمالية وهجرة الكثير من العوائل وتوجههم نحو المناطق التي تتوفر فيها المياه من اجل العيش فيها".