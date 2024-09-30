40 شاحنة عراقية محملة بالغذاء والدواء تتجه الى بيروت

شفق نيوز/ اعلنت جمعية الهلال الاحمر العراقي بالتعاون مع العتبة العباسية، يوم الإثنين، إرسال 40 شاحنة من المساعدات الغذائية والاغاثية والطبية الى بيروت.

وقالت الجمعية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "قام الهلال الاحمر العراقي بالتعاون مع العتبة العباسية بإرسال 40 شاحنة محملة بمواد غذائية واغاثية وطبية الى بيروت عن طريق سوريا".

واضاف البيان، ان "الهلال الاحمر العراقي قام بالتنسيق مع الهلال الاحمر السوري والصليب الاحمر اللبناني لادخال المواد الغذائية والاغاثية والطبية الى بيروت".

ولفت الهلال الاحمر العراقي الى "استمراره بالتنسيق مع الحكومة العراقية والجهات الساندة بجمع المساعدات الغذائية والاغاثية بغية ارسالها الى الشعب الللبناني".

وأعلن رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، الماضي الاستجابة لدعوة المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، وتعهد بإيصال المساعدات إلى لبنان براً وجواً.

وكانت المرجعية الدينية العليا اعربت عن تضامنها مع اللبنانيين إثر "العدوان الصهيوني الغاشم".

وطالبت بـ "بذل كل جهدٍ ممكن لوقف هذا العدوان الهمجي المستمر وحماية الشعب اللبناني من آثاره المدمرة"، داعية، "المؤمنين إلى القيام بما يساهم في تخفيف معاناتهم وتأمين احتياجاتهم الإنسانية".