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40 سيارة بطابق وطابقين.. ذي قار تطالب بتوفيرها للسياحة ونقل الطلبة (وثيقة)

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-14T15:34:23+0000
40 سيارة بطابق وطابقين.. ذي قار تطالب بتوفيرها للسياحة ونقل الطلبة (وثيقة)

شفق نيوز / طالبت إدارة محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، وزارة النقل بتوفير 40 سيارة من ذوات الطابق الواحد والطابقين لغرض استخدامها لأغراض متعددة أبرزها تشجيع السياحة ونقل الطلبة.

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، طالب وزارة النقل، بتوفير 20 سيارة من النقل العام ذات الطابق الواحد وعدد مماثل لها من ذوات الطابقين، لغرض توزيعها على مناطق المحافظة لتقديم خدمات نقل المواطنين".

وأضاف محافظ ذي قار الى "حاجة المحافظة لسيارات النقل العامة لتقديم خدماتها المتنوعة، والتي ستخصص عدد منها لتشجيع السياحة، فضلاً عن نقل الطلبة الى الجامعة وتخفيف الزخم المروري، اضافة الى تخصيص عدد منها الى الاندية الرياضية".

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