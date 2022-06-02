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4 ملايين دولار يومياً.. كلفة "باهظة" لتوليد الكهرباء في بغداد وديالى

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-02T14:26:01+0000
4 ملايين دولار يومياً.. كلفة "باهظة" لتوليد الكهرباء في بغداد وديالى

شفق نيوز/ طالب النائب المستقل عن محافظة ديالى، صلاح زيني، يوم الخميس، الحكومة بإنشاء مصفى في حقل المنصورية الغازي شمال شرقي بعقوبة للاستفادة من الغاز المهدور وتوفير الوقود للمحطات الكهربائية، بدلا من الغاز المستورد الذي يعد هدرا للأموال والثروات.

وقال زيني، لوكالة شفق نيوز: "لدينا آبار غاز في ناحية المنصورية بديالى جاهزة لتأمين الوقود للمحطات الكهربائية في البلاد"، مبيناً أن "معدل استهلاك الغاز المستورد في محطة المنصورية الغازية هو ٨٠٠ ألف إلى مليون دولار يومياً، فيما يبلغ معدل استهلاك الغاز يوميا في محطة بسماية في أطراف بغداد ٣ ملايين دولار يومياً.

وطالب النائب المستقل، الحكومة ووزارة النفط بـ"انشاء مصفى في حقل المنصورية لاستخراج الغاز وتحويله إلى محطات الكهرباء في العراق والاستغناء عن الغاز المستورد وهدر الأموال والثروات غير المبرر".

وأنجزت محطة المنصورية الغازية (50 كم شمال شرق بعقوبة) من قبل شرطة "ألستوم" الفرنسية، وبطاقة إنتاجية تتراوح من 730 إلى 750 ميغاواط، فيما يبلغ إنتاجها الحالي 600 ميغاواط تجهز ضمن المنظومة الوطنية.

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