"399" يتظاهرون من جديد في بغداد.. فيديو

شفق نيوز- بغداد

جدد العشرات من الفاحصين على وزارة الدفاع ضمن قائمة الثلاثمائة وتسعة وتسعين (399)، اليوم الثلاثاء، تظاهراتهم أمام مجلس الخدمة الاتحادي وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر محلي، لوكالة شفق نيوز، إن العشرات من الفاحصين على وزارة الدفاع بصفة موظف مدني فئة (399) تظاهروا اليوم، أمام مبنى مجلس الخدمة الاتحادي، احتجاجا على ما وصفوه بمماطلة المجلس في استكمال إجراء تعيينهم، بعد موافقة الحكومة الاتحادية.

وأشار إلى أن هذه الشريحة (399) أكملت متطلبات التعيين كافة من إجراء الفحص الطبي والتدقيق الأمني والتقاطع الوظيفي.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد وافق على إجراء تعيينهم استنادا الى المادة التاسعة والستين ثانيا من قانون الموازنة، إلا أن مجلس الخدمة أرجأ النظر في ملفهم إلى ما بعد الانتخابات.

ويتظاهر هؤلاء الفاحصين على وزارة الدفاع ضمن قائمة الثلاثمائة وتسعة وتسعين (399)، منذ نحو ثلاث سنوات، مطالبين الحكومة بإكمال إجراءات تعيينهم وإلغاء كتاب إلغاء التعيين السابق.

وشريحة 399 هم موظفون بتخصص فاحص معينون على وزارة الدفاع بصفة مدني.