390 يوما تحولت إلى 14 سنة.. مشروع ماء بـ50 مليار دينار ما زال ينتظر التشغيل في ديالى

شفق نيوز - ديالى

أكد مدير ناحية جديدة الشط في محافظة ديالى، طالب الخزرجي، اليوم الجمعة، استمرار تعثر مشروع ماء الناحية منذ 14 عاماً، رغم أن مدة تنفيذه الأصلية لا تتجاوز 390 يوماً، داعياً إلى الإسراع بإنجازه وتشغيله لإنهاء أزمة شح المياه التي تعاني منها مناطق متفرقة.

وقال الخزرجي لوكالة شفق نيوز، إن مشروع ماء جديدة الشط أُحيل عام 2012 إلى شركة فرنسية، وكان من المفترض إنجازه خلال 390 يوماً، إلا أن المشروع واجه مشكلات ميدانية وفنية حالت دون إكماله، قبل أن تتولى شركة الفاو العامة استكمال الأعمال في السنوات الأخيرة.

وأضاف أن الكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 50 مليار دينار، صُرِف منها أكثر من 90%، ورغم ذلك لم يدخل الخدمة حتى الآن، مبيناً أن نسبة الإنجاز كانت قد وصلت خلال العام الماضي إلى 90%، وارتفعت حالياً إلى 93% فقط، ما يعكس بطئاً واضحاً في استكمال المراحل المتبقية.

وأشار الخزرجي إلى أن التصميم الأساسي للمشروع كان يقضي بإنتاج 4000 متر مكعب من المياه في الساعة، إلا أنه جرى تقليص طاقته إلى 2000 متر مكعب في الساعة، لافتاً إلى أن المشروع مخصص لتأمين مياه الشرب لأكثر من 70 ألف نسمة في ناحية جديدة الشط وأجزاء من ناحية هبهب.

وأوضح أن المشروع لم يُسلَّم رسمياً إلى دائرة الماء بسبب عدم إنجازه بصورة كاملة، كما أن الشركة المنفذة لم تستكمل جميع متطلبات التشغيل، الأمر الذي حال دون دخوله الخدمة رغم مرور أكثر من عقد على المباشرة بتنفيذه.

ودعا مدير ناحية جديدة الشط الجهات المعنية إلى الإسراع بحسم الملف وإنجاز ما تبقى من الأعمال وتسليم المشروع إلى دائرة الماء، تمهيداً لتشغيله وضخ المياه إلى المناطق التي تعاني من شح مائي، وإنهاء معاناة آلاف المواطنين الذين ينتظرون هذا المشروع منذ سنوات.