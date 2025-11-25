39 ألف مولود في ذي قار منذ بداية العام

شفق نيوز- ذي قار

أعلنت دائرة صحة ذي قار، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 39,707 حالة ولادة في مؤسساتها الصحية منذ بداية العام الجاري ولغاية شهر تشرين الأول، ضمن مؤشرات عمل أقسام النسائية والتوليد في المستشفيات والمؤسسات التابعة للدائرة.

وقال مدير عام دائرة صحة ذي قار، راشد نجم الخالدي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الإحصاءات تشير إلى تسجيل 19,296 حالة ولادة لذكور، و20,410 حالة ولادة لإناث"، مؤكداً أن "هذه الأرقام تعكس حجم الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية في مجال رعاية الأم والطفل في عموم المحافظة".

وأضاف أن "الدائرة تعمل على تطوير أقسام النسائية والتوليد وتوسيع طاقتها الاستيعابية، من خلال فتح مستشفيات تضم صالات ولادة وردهات رقود للأطفال في اقضية المحافظة كافة ورفدها بالكادر الطبي والتمريضي المتخصص، وتوفير الأجهزة والمستلزمات الحديثة التي تسهم في ضمان سلامة الأمهات والمواليد وتقليل نسب المضاعفات أثناء الولادة".

وبحسب الخالدي، فإن "دائرة صحة ذي قار تولي اهتماماً كبيراً ببرامج رعاية الحوامل والولادة الآمنة ومتابعة ما بعد الولادة"، مؤكداً "استمرار الجهود لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للنساء في مختلف مناطق المحافظة".