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39 حريقاً في العراق خلال 24 ساعة

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-21T09:19:18+0000
39 حريقاً في العراق خلال 24 ساعة

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، يوم الجمعة، الموقف اليومي لحوادث الحرائق وعمليات الإنقاذ في عموم البلاد، خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عدد حوادث الحريق بلغت (39) ولم تسفر عن أي خسائر بشرية، فضلاً عن معالجة  قنبلة غير منفلقة".

وأخمدت فرق الدفاع المدني، وفق البيان: "حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية مكونة من طابقين تحتوي على محالّ متنوعة النشاط التجاري أغلبها مخالفاً لشروط السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني داخل سوق منطقة الأمين شرقي بغداد".

وفي الديوانية، أخمدت فرق الدفاع المدني، حريقاً اندلع داخل مناطق بساتين للنخيل في قضاء سومر قرية البركة، دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية.

أما في ديالى، فتسبب تماس كهربائي، باندلاع حريق داخل منزل في قضاء بعقوبة، وتمكنت فرق الدفاع من إخماده، دون تسجيل إصابات بشرية، بينما تمكنت فرق الدفاع المدني في ميسان، من إخماد حادث حريق اندلع في احد المحولات الناقلة للطاقه الكهربائية بالمحافظة.

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