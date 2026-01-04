38 هزة أرضية في العراق ومحيطه خلال كانون الأول 2025

شفق نيوز- بغداد

أصدر قسم الرصد الزلزالي في الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية، يوم الأحد، التقرير الشهري الخاص بالنشرة الزلزالية وخارطة النشاط الزلزالي في العراق والمناطق المجاورة لشهر كانون الأول / ديسمبر 2025.

وذكر مدير القسم علي عبد الخالق، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة ضمن شبكة الرصد الزلزالي العراقية خلال الشهر المذكور بلغ (38) هزة أرضية، منها (16) هزة داخل العراق و(22) هزة خارج العراق وبالقرب من حدوده.

وأوضح أن من بين الهزات المسجلة خارج العراق، تم رصد (11) هزة داخل إيران في مناطق (كرمنشاه، كوردستان، أذربيجان، إيلام)، إضافة إلى تسجيل (10) هزات أرضية داخل تركيا في مناطق (فان، سيرنك، بتلس) وبالقرب من حدودها مع العراق، فضلاً عن تسجيل (1) هزة أرضية في سوريا – الحسكة.

وأشار عبد الخالق إلى أن قوة الأحداث الزلزالية تراوحت بين (1.1 – 4.5) درجة، فيما تراوحت أعماقها البؤرية بين (9 – 39) كيلومتراً.

وبيّن أن النشاط الزلزالي تركز بشكل واضح داخل العراق، ولاسيما في محافظة ديالى ضمن مناطق (خانقين، بلدروز، كفري)، حيث سُجلت (4) هزات أرضية، كما تم تسجيل (4) هزات في محافظة نينوى شملت (تلعفر، مدينة الموصل، تلكيف)، فيما بلغت الهزات المسجلة في محافظة السليمانية (مركز المدينة، رانية وغيرها) (3) هزات أرضية، وسُجلت (3) هزات أرضية في محافظة أربيل ضمن مناطق (ميرگاسور، سوران)، إضافة إلى تسجيل (2) هزة أرضية في محافظة كركوك.

ولفت إلى ملاحظة خلو المناطق الغربية والجنوبية الغربية من العراق من أي نشاط زلزالي، وهو ما يوضح طبيعة حركة الصفيحة العربية وموقع العراق ضمن الجزء الشمالي الشرقي منها، مع ازدياد النشاط الزلزالي باتجاه مناطق التصادم القاري، ولاسيما نحو الشمال والشمال الشرقي من البلاد.

وأكد أنه لم يتم إصدار أي تقرير للهزات الآنية خلال هذا الشهر، كما لم تُسجل أي خسائر بشرية أو مادية في المنطقة جراء النشاط الزلزالي المسجل.