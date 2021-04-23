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37 جامعة وكلية عراقية في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-23T13:04:40+0000
37 جامعة وكلية عراقية في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة

شفق نيوز/ أظهرت نتائج تصنيف التايمز البريطاني للتنمية المستدامة لعام 2021، يوم الجمعة، سبعا وثلاثين جامعة وكلية عراقية حكومية وأهلية وفقا لأهداف الأمم المتحدة في الإشراف، والتوعية، والتعليم بأهداف التنمية المستدامة.

وذكر بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، نقلا عن الموقع الرسمي للتايمز، أن "هذا التصنيف في نسخته الحالية أظهر 1115 جامعة من 94 دولة فيما سجلت 37 جامعة وكلية حكومية وأهلية عراقية حضورها ضمن هذا التصنيف بزيادة ستة عشر جامعة بالقياس الى نتائج عام 2020".

وأشر الموقع الرسمي للتصنيف "مجيء جامعة البصرة ضمن الفئة (301-400) عالميا وفي المركز الأول محليا، وتليها في المركز الثاني محليا جامعة الأنبار وبالفئة (401-600) عالميا، فيما جاءت كلية المستقبل الجامعة في المركز الثالث محليا وبالفئة (601-800) عالميا".

تجدر الإشارة الى أن تصنيف التايمز البريطاني للتنمية المستدامة يعمل على تقييم الجامعات من خلال تحقيق عدد من أهداف الأمم المتحدة من أصل 17 هدفا منها التعليم الجيد والصحة والشراكات والصناعة والابتكار والعمل المناخي والمساواة بين الجنسين.

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