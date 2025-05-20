3441 نزيلاً يغادرون السجون العراقية بموجب العفو العام

شفق نيوز/ أعلنت وزارة العدل العراقية، يوم الثلاثاء، إطلاق سراح 3441 نزيلاً من مختلف الأقسام الإصلاحية التابعة لدائرة الإصلاح، وذلك منذ تاريخ بدء تنفيذ قانون العفو العام ولغاية 19 أيار/مايو 2025.

وأوضح المدير العام لدائرة الإصلاح، ماجد المنذور، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذا العدد يأتي ضمن الإجراءات القانونية المستمرة التي تتبعها الدائرة لتطبيق أحكام قانون العفو العام بكل دقة وشفافية، وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة".

وأشار المنذور، إلى أن "فرق العمل داخل الدائرة تعمل على تسريع تدقيق ملفات النزلاء لضمان شمول المستحقين بالعفو وفقاً للشروط القانونية"، مؤكداً "التزام وزارة العدل بتطبيق القانون بروح المسؤولية والعدالة، وبما يحقق البُعد الإنساني والإصلاحي في التعامل مع النزلاء".

يذكر أن مجلس القضاء الأعلى، أعلن في 13 أيار/مايو الجاري، إطلاق سراح أكثر من 19 ألف سجين ضمن "العفو العام"، فيما أكد استرجاع العراق مبالغ مالية ضخمة.

يأتي هذا في وقت أطلق رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، في حديث سابق لوكالة شفق نيوز، تنبيهاً بشأن المشمولين بقانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب مؤخراً، محذراً من احتمالية عودة بعض المفرج عنهم إلى الإجرام أو عدم الانسجام الطبيعي مع المجتمع إذا لم يتم تطبيق برامج معينة لهم قبل إطلاق سراحهم.

وتأكيداً لهذه المخاوف، تعلن السلطات الأمنية العراقية بين فترة وأخرى اعتقال بعض المطلق سراحهم بسبب قانون العفو العام، وآخرها ما أعلنته قيادة شرطة محافظة النجف، أمس الاثنين، بالقبض على ثلاثة متهمين اعترفوا بتورطهم في عدة سرقات وقد أُطلق سراحهم مؤخراً ضمن قانون العفو.