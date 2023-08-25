330 مرشحا يخوضون الانتخابات المحلية في ديالى

شفق نيوز/ اعلن مكتب ديالى الانتخابي، اليوم الجمعة، أن 330 مرشحا سيخوضون الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في شهر كانون الأول المقبل.

وقال مدير المكتب علي كريم لوكالة شفق نيوز، إن 330 مرشحا ضمن 7 تحالفات و8 احزاب الى جانب مرشحين اخرين، وقوائم مفردة سيخوضون انتخابات مجلس ديالى في شهر كانون الأول المقبل.

واشار، الى انجاز الحملة الاولى من الانتخابات بتحديث سجلات الناخبين وتسجيل التحالفات وبنجاح تام.

ولفت الى ان، مكتبه يستعد لاطلاق الحملة الاعلامية الثانية للتشجيع الانتخابي وحث المواطنين على المشاركة من خلال وسائل التثقيف الاعلامية المتنوعة، وبرامج وندوات مكثفة في عموم المحافظة.

هذا ومن المقرر أن تجري الانتخابات المحلية بالعراق في يوم 18 من شهر كانون الأول من العام 2023 بعد حل مجالس المحافظات في العام 2019 فيما جرت آخر انتخابات محلية في العام 2013.