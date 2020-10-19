309 حالات انتحار بالعراق.. ومطالبة بإجراءات حكومية "عاجلة"

شفق نيوز/ أعلنت مفوضية حقوق الانسان في العراق، يوم الاثنين، تسجيل (309) حالة انتحار في 2020 بأساليب متنوعة.

وفيما اشارت إلى ان العام الماضي 2019 سجل (594)، عزت دوافع الانتحار إلى العوامل الاجتماعية والاقتصادية.

وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المفوضية أشرت ارتفاع حالات ومحاولات الانتحار في عموم محافظات العراق لعام 2019 اذ بلغت (594) بينما بلغت في عام 2020 (309) حالة"، لافتا إلى تباين اساليب الانتحار"بين الطلق الناري والشنق والحرق والغرق واستخدام السم".

وعن دوافع الانتحار، بين الغراوي: أن "ما توصلت إليه المفوضية خلال تحقيقاتها؛ أن العوامل الاجتماعية والنفسية والاقتصادية قد تكون اهم الأسباب التي تدفع للانتحار".

ولفت إلى أن "الفقر هو العامل الأبرز الذي يدفع الشباب إلى الانتحار، ويندرج في إطاره عدم توافر فرص للعمل، وغياب القدرة على تأمين متطلبات المعيشة اليومية، خصوصاً في أطراف المدن إضافة الى قلة الوازع الديني والاستخدام السيئ للاتصالات وتداعيات الحروب والعمليات الإرهابية وتدهور واقع حقوق الانسان في العديد من المجالات"

وأشار إلى ان "حالات الانتحار تتركز غالباً في الفئة العمرية العشرينية من النساء والشباب".

وأضاف ان "المفوضية تطالب الحكومة بإجراءات عاجلة لتعزيز وحماية حقوق الانسان وتوفير فرص العمل وتأمين الخدمات والعيش الكريم والسكن الملائم لدرء خطر الانتحار".



