30 تريليون دينار.. نائب عراقي يكشف هدر "منصات تعليمية" (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

كشف عضو مجلس النواب العراقي، عامر عبد الجبار، يوم الأحد، عن خروج أكثر من 30 تريليون دينار من البلاد لصالح منصات تربوية غير عراقية، مقدماً مقترحاً لتقليل الأجور على الطلبة وعدم تسريب الأموال العراقية إلى دول أخرى.

وذكر عبد الجبار في تدوينة على "فيسبوك" تابعتها وكالة شفق نيوز، أن "منصات تربوية إلكترونية غير عراقية تحقق جباية من طلبة السادس الإعدادي سنوياً 6 تريليونات دينار".

وأضاف أن "على مدى 5 سنوات كسبت أكثر من 30 تريليون دينار عراقي من عوائل طلبة السادس الإعدادي عدا طلبة الثالث المتوسط".

وأرفق النائب منشوره بوثائق رسمية صادرة عن مكتبه أظهرت مخاطبة موجهة لوزير التربية، تتعلق بملف المنصات الإلكترونية التعليمية لطلبة الثالث المتوسط والسادس الإعدادي.

وكشفت الوثائق التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن الساحة التعليمية تضم نحو 126 منصة تأسست منذ عام 2020، تدار أغلبيتها من خارج العراق (مثل الأردن وغيرها)، وتعد منصة "أبواب" أكبرها.

وأشارت إلى أن الحملات الإعلانية لهذه المنصات تسببت في الضغط على الطلاب للاشتراك فيها، مما دفع عوائل للاقتراض أو بيع ممتلكاتهم. كما نبهت الوثائق إلى خروج البيانات الشخصية للطلبة (Data) خارج العراق بلا رقابة.

وجاء في التوصيات المقترحة لوزارة التربية، وفق الوثائق، إنشاء منصة حكومية رسمية باشتراكات زهيدة، لتحويل العوائد المالية لميزانية الوزارة واستغلالها في بناء مدارس بديلة للمدارس الطينية والكرفانية.

ومن التوصيات أيضاً التنسيق مع وزارة الاتصالات والجهات الأمنية لمنع المنصات غير العراقية، أو إلزامها بفتح مكاتب داخل البلاد وخضوعها لشروط علمية ومالية، وحصر التدريس بالوزارة وتنظيم عمل المعاهد الخاصة لصالح القطاع الخاص العراقي مقابل رسوم رسمية.