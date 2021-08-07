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3 وفيات أحدهم نزيل سجن "الحوت" في ذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-07T21:06:48+0000
3 وفيات أحدهم نزيل سجن "الحوت" في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم السبت، بتسجيل ثلاثة حالات وفيات في المحافظة، أحدهما لنزيل في السجن الاصلاحي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "نزيلا في سجن الناصرية الاصلاحي (سجن الحوت) من مواليد 1988 من اهالي قضاء الغراف ومحكوم بالسجن عاما واحدا وفق المادة 32 من قانون المخدرات"، لافتا إلى أن "أسباب الوفاة كانت بسبب عارض صحي مفاجئ". 

وأضاف، أن "الأجهزة الأمنية عثرت على جثة غريق في ناحية العكيكة التابعة لقضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة في الخمسينيات من عمره"، مبينا أنه "تبين من خلال ذويه بأنه مختل عقليا". 

وتابع المصدر، أن "حادث دهس بواسطة سيارة وقع بقضاء الشطرة شمالي المحافظة وأدى لوفاة شخص أربعيني، على الفور".

وبين المصدر، أن "الأجهزة الأمنية نقلت الجثث إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهم، فيما فتحت تحقيقا بالحادث الجنائية لإكمال التحقيقات اللازمة".

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