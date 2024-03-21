3 منهم أشقاء.. إصابة 4 أطفال بصاعق قنبلة يدوية غربي الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في محافظة نينوى، يوم الخميس، باصابة اربعة اطفال بجروح اثر انفجار صاعق قنبلة يدوية غربي الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان "صاعق قنبلة يدوية من مخلفات داعش انفجرت في مقبرة وادي عكاب غربي الموصل ما اسفر عن إصابة أربعة أطفال بجروح".

وأوضح المصدر أن "القنبلة كشفتها سيول الامطار والفيضانات الاخيرة".

وأشار إلى أن "من بين الأطفال ثلاثة أشقاء والرابع من أبناء عمومتهم وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج"، لافتاً الى أن "إصاباتهم طفيفة وتلقوا العلاج على اثرها".