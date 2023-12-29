3 مقاعد في مجلس صلاح الدين تنعش أمل إنهاء "التهميش الخدمي" لطوزخورماتو

شفق نيوز/ أكد ممثلو قضاء طوزخورماتو في مجلس صلاح الدين الجديد، يوم الجمعة، عزمهم على إنهاء "التهميش الخدمي" للقضاء بعد حصدهم ثلاثة مقاعد في مجلس المحافظة.

وقال الفائز بانتخابات مجالس المحافظات عن طوزخورماتو، القيادي في الحشد الشعبي، عاطف النجار، لوكالة شفق نيوز، إن "طوزخورماتو حصد قبل إعلان النتائج النهائية أربعة مقاعد في مجلس صلاح الدين، لكنه فقد مقعداً بعد إتمام عمليات العد والفرز وإعلان النتائج، وبهذا يؤكد أهالي القضاء سعيهم لاستعادة حقوقهم الخدمية واستحقاقاتهم المشروعة المسلوبة منذ سنوات طويلة".

وحملّ النجار "إدارة محافظة صلاح الدين مسؤولية الإهمال الخدمي والتمييز في منح المشاريع بعيداً عن معايير الاستحقاق والعدالة"، متسائلاً إن "كانت أولويات المشاريع للمناطق المحررة كما يدعون فلماذا يحرم قضاء طوزخورماتو وهو الذي وقف سداً أمام مساعي داعش الإرهابي ومنعه من دخول القضاء إلى جانب التضحية بأكثر من 3000 شهيد خلال الحرب مع عصابات الإرهاب؟".

وعن دوره في إدارة طوزخورماتو حيال المشاريع الخدمية، أوضح أن "إدارة القضاء تطالب باستمرار بالحقوق الخدمية إلا أن إدارة المحافظة لم تستجب للمطالب".

ويقع قضاء طوزخورماتو شرقي محافظة صلاح الدين، وقبلها كان تابعاً لمحافظة كركوك، لكن النظام السابق ألحقه في العام 1976 بمحافظة صلاح الدين.

يتبع القضاء أربع نواحي وهي آمرلي، وبسطاملي، وسليمان بيك، وقادر كرم، ويقطنها خليط من العرب والكورد والتركمان.