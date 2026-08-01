3 إصابات في كركوك: طعن شاب وهجومان لكلاب

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر طبي في كركوك، يوم السبت، بوصول ثلاثة مصابين إلى المستشفى إثر حوادث متفرقة شهدتها مناطق مختلفة من المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً يبلغ من العمر 16 عاماً أُدخل إلى المستشفى بعد تعرضه للطعن بسكين من قبل مجهول في منطقة شوراو، حيث أصيب بجروح استدعت تلقي العلاج".

وأضاف أن "شاباً آخر وصل إلى المستشفى مصاباً بجروح في منطقتين من جسده، إثر تعرضه لهجوم كلب في منطقة دارامان".

وأشار المصدر إلى أن "طفلاً أُسعف إلى المستشفى بعد تعرضه لهجوم من قبل مجموعة كلاب في حي الواسطي، ما أسفر عن إصابته بجروح متفاوتة"، مبيناً أن "المصابين يتلقون الرعاية الطبية، فيما لم ترد تفاصيل إضافية عن حالتهم الصحية أو ملابسات الحوادث".