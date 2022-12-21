282 ألف محاضر بالمجان في العراق ينتظرون التثبيت على الملاك

شفق نيوز/ أوضحت وزارة التربية العراقية، يوم الأربعاء، أن عدد المحاضرين في الوزارة بلغ 282 ألف محاضر، فيما أكدت عزمها احتساب الكلف المالية للمحاضرين وإرسالها إلى وزارة المالية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد، لوكالة شفق نيوز، إن "وزير التربية والوكيل الإداري للوزارة وأعضاء لجنة التربية النيابية عقدوا اجتماعا في مبنى وزارة المالية"، مشيرا إلى إن "بعد الاجتماع، فإن وزير التربية اجتمع بالمدراء العامين وكان هناك توجيه بإرسال القوائم التي طلبتها وزارة المالية".

وأضاف أن "مديريات التربية بدأت ترسل القوائم إلى الوزارة هي بدورها تقوم بتحويلها إلى وزارة المالية"، لافتا إلى إننا نقوم حاليا باستكمال واحتساب الكلف المالية للمحاضرين وإرسالها إلى وزارة المالية".

وتابع السيد، أن "عدد المحاضرين في الوزارة بلغ 282 ألف محاضر"، مؤكدا ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن أن قضية المحاضرين ستحل خلال الأيام القادمة".

ويعد ملف المحاضرين المجانيين في وزارة التربية من الملفات الشائكة التي لم تتم معالجتها منذ سنوات عدة، حيث أن البعض منهم يمارسون عملهم منذ أكثر من عشر سنوات من دون أن يتم تثبيتهم على الملاك الدائم أو منحهم حقوقهم مقارنة بزملائهم من الكوادر التعليمية.

وفي الآونة الأخيرة تصاعدت حدة احتجاجات المحاضرين المجانيين إذ ينظموا تظاهرات موحدة في العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب واستمرت لعدة أيام، وشهدت حصول إصابات للبعض منهم جراء محاولات القوات الأمنية لتفريقهم.

وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت الماضي، أن حكومته تولي اهتماماً بملف المحاضرين المجانيين، مشيراً إلى تواصل الاجتماعات مع وزارة المالية والمحافظين لتحديد أعدادهم وتضمينهم في موازنة 2023.