277 مليون مكالمة في الأربعينية.. و"تيك توك" يتصدر التطبيقات الأكثر استخداماً

شفق نيوز- بغداد

كشف رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، نوفل أبورغيف، يوم السبت، عن المؤشرات الرسمية لحركة الاتصالات وتناقل البيانات في كربلاء خلال زيارة الأربعين.

وقال أبو رغيف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "البيانات أظهرت أن عدد المكالمات الهاتفية الكلي المسجّلة خلال مدة الزيارة بلغ أكثر من 277 مليون مكالمة، توزعت بواقع 272 مليون مكالمة محلية، و4.4 مليون مكالمة دولية، ما يعكس حجم التواصل الكبير الذي شهده الحدث".

وأضاف أن "شركات الهاتف النقال العاملة سجّلت في العراق إرسال أكثر من 47 مليون رسالة نصية، منها 38.5 مليون رسالة محلية، و8.6 مليون رسالة دولية، جرى تداولها بين الزائرين والمواطنين في داخل العراق وخارجه".

وبشأن تناقل البيانات عبر الإنترنت، أوضح أبو رغيف، أن "حجم الاستخدام الإجمالي خلال أيام الزيارة بلغ نحو 17,977 تيرابايت، توزعت بين التطبيقات والمنصات الأكثر استخداماً بواقع 3,812 تيرابايت لتطبيق التيك توك، و2,463 تيرابايت من قبل مستخدمي الفيسبوك، و 1,628 تيرابايت لليوتيوب، و 867 تيرابايت عبر تطبيق الواتساب، و 337 تيرابايت للتيليغرام، مع 220 تيرابايت لمستخدمي الانستغرام".

وتابع قائلاً إن "هذه المؤشرات تُعد مرآةً عاكسةً لحجم التفاعل الاتصالي الذي تشهده الزيارة الأربعينية سنوياً"، داعياً إلى "مواصلة التعاون مع شركات الاتصالات من أجل تحسين جودة الخدمة وتوسيع نطاق التغطية، ولاسيما في ذروة المواسم الدينية".