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270  حالة عنف أسري في ميسان خلال العام الماضي

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-08T07:10:31+0000
270  حالة عنف أسري في ميسان خلال العام الماضي

شفق نيوز/ أعلنت محكمة جنح العنف الأسري في محافظة ميسان، يوم الاثنين، عن تسجيل 270 دعوى قضائية خلال العام الماضي.

ونقل المركز الإعلامي للسلطة القضائية، عن القاضي الأول في المحكمة مارد حمود كاظم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان المحكمة سجلت خلال العام الماضي 270 دعوى عنف أسري في المحافظة واصدرت العديد من الاحكام بحق المتسببين بتلك الأفعال.

وبين أن بعض الأحكام وصلت إلى الحبس البسيط بحق أزواج قاموا بتعنيف زوجاتهم، مشيرا الى أن أبرز الدعاوى هي الضرب من قبل الأزواج والقذف والسب والتشهير وأن معظم هذه القضايا تنتهي بالصلح بينهم حفاظا على الحياة الزوجية.

يذكر أن مجلس القضاء الأعلى قد وجه بتشكيل محكمة تحقيق ومحكمة جنح مختصة بالعنف الأسري في مركز كل منطقة استئنافية بموجب البيان رقم 9 في 10 كانون الثاني 2021 كما قرر في جلسته الرابعة بتاريخ 24 من الشهر نفسه والحاقا بالبيان آنف الذكر ان يكون التحقيق والمحاكمة في شكاوى العنف الأسري حسب الاختصاص المكاني لمواجهة العنف الأسري والحد من حالات انتشاره بما يمكن المتضرر من مراجعة المحكمة المختصة بسهولة ويسر تبعا للمكان الذي وقع فيه العنف الخاضع لولاية المحكمة المختصة مكانيا ونوعيا تحقيقيا للمصلحة العامة.

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