"25 ألف دينار".. الداخلية العراقية توضح بشأن الحصول على البطاقة الوطنية بلا حجز

شفق نيوز/ أوضحت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، بشأن مبلغ 25 ألف دينار للاستثناء من شرط الحجز الإلكتروني للحصول على البطاقة الوطنية.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مبلغ الـ25 ألف دينار للاستثناء من شرط الحجز الإلكتروني للحصول على البطاقة الوطنية، لا يشمل فرداً واحداً بل يشمل جميع أفراد الأسرة مهما كان عددهم، كما أنه لا يشمل الفئات التي سبق الإعلان عن استثنائها".

وبينت، أن "الفئات المستثناة من المبلغ هي كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عاماً، والحالات الإنسانية، ومنها عوائل الشهداء وجرحى القوات الأمنية، ومن لديهم حالات طارئة مثبتة رسمياً، وبيان الولادة ممن لديهم بيانات صادرة من المؤسسات الصحية".

وأشارت إلى أن "هذا الإجراء يأتي لأمور تنظيمية، وهو اختياري لا يُلزم به المواطنون، حيث لا يزال الحجز الإلكتروني المجاني متاحاً للجميع ضمن المواعيد المحددة".