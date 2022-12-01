25 تغييراً في أماكن "حساسة"..  ماذا ينتظر محافظة بابل؟

شفق نيوز/ أعلن محافظ بابل وسام الجبوري، اليوم الخميس، العمل على أربعة محاور للنهوض بواقع المحافظة، وفي ما أكد الحاجة إلى التريليونات من الدنانير لبناء المشاريع وتوفير الخدمات، أوضح سبب تغيير 25 شخصية تعمل في أماكن "حساسة" بالمحافظة.

وقال الجبوري لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة بابل تخطط للعمل على مجموعة من المحاور، أهمها محور الخدمات، وحث الدوائر الخدمية التي في تماس مع المواطنين، بتفعيل عملها وفق آليات جديدة، تقوم على الهمّة والالتزام والانضباط".

وأضاف، أن "المحور الثاني يتمثل بالتخلص من ملف التجاوزات الواسع، من التجاوز على الرصيف والشارع وشبكة الماء الصالح للشرب والخدمات العامة الأخرى"، مبيناً أن "المحور الثالث هو المشاريع الاستراتيجية والتركيز على ما يخدم عامة المجتمع، والابتعاد عن المشاريع التي تستهدف فئة قليلة من المواطنين".

وتابع محافظ بابل، أن "المحور الرابع هو ملف الاستثمار والاهتمام به، وتفعيل الفرص الاستثمارية، وفتح آفاق جديدة لهيئة استثمار بابل، من خلال عمل مشاريع نوعية في المحافظة".

وأشار إلى أن "محافظة بابل بحاجة إلى تريليونات الدنانير حتى تلتحق بركب المحافظات الأخرى، وأن تخصيص 523 مليار دينار جيد مقارنة بموازنات المحافظة السابقة، لكنه في الوقت نفسه قليل جدا في حال مقارنته بالحاجة الفعلية للخدمات في المحافظة".

وأوضح الجبوري، "على سبيل المثال مشروع مجاري بابل، فهذا المشروع يحتاج إلى 1300 مليار دينار، وبعد اكتماله يأتي مشروع تبليط الأحياء الذي يحتاج إلى قرابة 800 مليار دينار، فهذان المشروعان لوحدهما يحتاجان إلى 2300 مليار دينار، وهذا ما يخص مركز مدينة الحلة".

وأكمل "أما الأقضية والنواحي، فإن خدمة التبليط والمجاري تحتاج من 4.5 إلى 5 تريليونات دينار، ولفك اختناق المدارس، تحتاج المحافظة إلى بناء 300 مدرسة جديدة، كذلك تحتاج المحافظة إلى بناء مستوصفات وبنى تحتية للمستشفيات المتهالكة، فضلا عن توفير أجهزة طبية وإسعافات ومعدات أخرى لها".

وزاد محافظ بابل، "بالإضافة إلى الخدمات للقطاعات الساندة، منها الماء، وبنايات ومراكز الأجهزة الأمنية التي تُبنى من أموال المحافظة، فهذه جميعها لا تكفي أبدا بالمبلغ المخصص للمحافظة، بل هو جريمة بحقها".

وبيّن الجبوري، أنه "تم استبدال 25 شخصية تعمل في أماكن حساسة بالمحافظة بشخصيات أخرى، وكان المعيار هو الفعالية والنشاط والتفاعل مع المشاكل ومصالح المحافظة"، مؤكدا أن "عملية التغيير مستمرة بما يخدم مصلحة المحافظة".